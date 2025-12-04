Radio TN Murale Maradona non più fruibile dall'8 dicembre, Avv. Pisani: “Promesse non mantenute dal Comune”

Largo Maradona non sarà più fruibile ai turisti dall'8 dicembre 2025. L'avvocato Sergio Pisani ha affrontato l'argomento nel corso di "Napoli Talk" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): “Prima delle elezioni abbiamo visto delle passerelle da parte dei Sindaco ma poi di concreto non è stato fatto nulla. Loro stanno protestando contro il fatto che il Comune è stato inerme. Sono passate le lezioni ed è rimasto tutto inalterato, una soluzione concreta non è stata trovata nonostante sia tra i siti più visitati d’Italia. Non danno la possibilità di regolarizzare un posto che con il tempo è diventato così importante. Lì c’è una licenza itinerante per il commercio e quindi di norma dovrebbero spostarsi ogni 3 ore.

Il problema è che si stava cercando di ottenere una soluzione per una licenza mercatale che chiuderebbe il cerchio. Una licenza mercatale su quell’area il Comune dovrebbe concederla senza grossa difficoltà per valorizzare e dare un contributo. E’ un sito nato da iniziative individuali e di privati ma ne gode tutta la città di Napoli che anche grazie a quel luogo ha visto aumentare a dismisura il flusso dei turisti. E’ un punto di attrazione: vogliamo dare una mano a queste persone che da zero hanno costruito tutto ciò? Non lo possiamo fare solo con le strette di mano davanti alle telecamere e poi riabbandonarli. Ecco il motivo della protesta di oggi”.

