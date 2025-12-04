Zaccone: “Fischi a Lucca? Mi dà fastidio, non appartiene allo spirito del Maradona…”

Maurizio Zaccone, giornalista e scrittore, è intervenuto nel corso del "Pausa Caffè" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Fischi a Lucca? In quel momento stavo transitando da un settore ad un altro, mi è stato solo riferito. Non appartiene allo spirito del Maradona, sono rimasto basito. Attendo di ascoltare l’audio pulito e completo. Mi dispiace, lo stadio è sempre stato il luogo dove i giocatori sono stati sempre e solo sostenuti. Le polemiche sterili spesso stanno in una polemica social, a volte in televisione, però nello stadio ho sempre respirato grande vicinanza.

Giocatori tanto discussi che invece avevano gli applausi dello stadio. Adesso vedere un giocatore del Napoli fischiato in casa mi dà fastidio. Vado per un’idea, probabilmente i fischi sono legati al fatto che non ha rispettato le aspettative e in qualche modo si sia potuto immaginare uno scarso impegno. Ma questa è una teoria che lascia il tempo che trova. Un fischio non arriva mai per una prestazione deludente, arriva per scarso impegno o disinteresse. Ora non so i motivi per cui siano arrivati questi fischi però mi dispiace tanto. Ieri c’erano anche tanti tifosi non habituè dello stadio…”.