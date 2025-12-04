Radio TN Biazzo: "Spero che con Milinkovic ci sia stessa severità di giudizio avuta con Meret"

Il giornalista Salvatore Biazzo è intervenuto nel corso del "Napoli Talk" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Ieri ho visto un Napoli laboratorio, con tantissimi calciatori nuovi. E' stata cambiata praticamente tutta la squadra e questo è importante perché Conte ora dovrà fare riflessioni anche sugli altri calciatori, che possono essere utilizzati anche in campionato e in Champions League.

Napoli-Juventus? Non è una partita, ma una storia a sé. Andando a vedere tutta la letteratura sportivo, troveremo sempre un Napoli-Juve che ha significato qualcosa. E' la sfida tra Nord e Sud. Il Napoli rispetto alla Juventus oggi è molto più forte, per organico, qualità del gioco e allenatore. Conte ha saputo fare di necessità virtù. Ci sono state anche delle critiche, parte delle quali giustificate perché ora con Neres e Lang in campo viene da dire 'Perché non prima?'. Dall'altro lato c'è una Juventus che ancora non si capisce che tipo di gioco pratichi, tra l'altro con tante assenze.

Milinkovic-Savic? Nella testa resta il rigore che ha calciato, imparabile per chiunque. Lui non l'avrebbe parato di certo perché era alto e potentissimo, un po' come il dritto di Sinner. Se andiamo agli ultimi due campionati in cui il Napoli ha vinto lo Scudetto, uno dei grandi protagonisti è stato Meret. Però il povero Meret, non avendo una personalità forte e spiccata, non essendo un barbuto curioso e inquietante come Milinkovic-Savic, è chiaro che tutti lo mettono in discussione a ogni errore. Mi auguro che il parametro di valutazione di Milinkovic-Savic sia ugualmente severo come lo è stato per Meret. Milinkovic-Savic ha fatto una serie di errori col Brest, Olympiacos, City, Torino, PSV, Lecce, Como, Eintracht, Bologna e Atalanta".