Garlando in prima pagina demolisce Allegri: “Calcio va altrove! Rinuncia e non difende bene, viene graziato”
Ancora un duro attacco contro Allegri dopo la prestazione rinunciataria espressa dal Napoli in Uefa Champions League contro l'Arsenal: per il giornalista de La Gazzetta Dello Sport, Luigi Garlando, l'allenatore azzurro è stato graziato dalle infinite occasioni limpide create dai Gunners di Arteta. L'analisi si concentra ovviamente sul gioco vero espresso da Roma, Inter e Como, seppur con 3 risultati finali diversi. Ecco di seguito alcuni estratti:
"Il primo turno di Champions è sembrato la Cassazione:in Europa si va con il calcio di Inter, Roma e Como. Senz’appello. L’Inter ha fatto la partita e tenuto palla come raramente un’italiana al Bernabeu. Gasperini è entrato nell’inferno turco con l’arroganza di Farinata e ha spento le fiamme con il coraggio e l’aggressione. Difenderci e ripartire è stata la nostra gloria, non è il nostro destino. Si cambia, si evolve.
Chi erano Da Cunha e Perrone prima di Fabregas? Paz e Douvikas hanno vinto Palloni d’oro? Chi ripete «contano i giocatori, non il gioco» in genere non sa insegnare. Gasp e Cesc hanno tolto la foglia di fico a tanti colleghi. Il Napoli ha concesso all’Arsenal occasioni limpide (XG) come mai in passato. Non si è difeso bene, è stato semplicemente graziato. Pur tecnicamente ricco, ha rinunciato a giocare. Il calcio va altrove.Il Mancio ci ha regalato l’ultima gioia perché lo ha capito e, prima della finale di Wembley, disse: «Ragazzi,divertitevi e giocate. Se vi divertite, vinciamo». Speriamo che il messaggio e la sentenza della Cassazione piovano a cascata nelle scuole calcio".
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