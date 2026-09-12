Garlando in prima pagina demolisce Allegri: “Calcio va altrove! Rinuncia e non difende bene, viene graziato”

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Luigi Garlando, nella sua rubrica in prima pagina sulla Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sul livello del calcio espresso dalle italiane in Champions.

Ancora un duro attacco contro Allegri dopo la prestazione rinunciataria espressa dal Napoli in Uefa Champions League contro l'Arsenal: per il giornalista de La Gazzetta Dello Sport, Luigi Garlando, l'allenatore azzurro è stato graziato dalle infinite occasioni limpide create dai Gunners di Arteta. L'analisi si concentra ovviamente sul gioco vero espresso da Roma, Inter e Como, seppur con 3 risultati finali diversi. Ecco di seguito alcuni estratti:

"Il primo turno di Champions è sembrato la Cassazione:in Europa si va con il calcio di Inter, Roma e Como. Senz’appello. L’Inter ha fatto la partita e tenuto palla come raramente un’italiana al Bernabeu. Gasperini è entrato nell’inferno turco con l’arroganza di Farinata e ha spento le fiamme con il coraggio e l’aggressione. Difenderci e ripartire è stata la nostra gloria, non è il nostro destino. Si cambia, si evolve.

Chi erano Da Cunha e Perrone prima di Fabregas? Paz e Douvikas hanno vinto Palloni d’oro? Chi ripete «contano i giocatori, non il gioco» in genere non sa insegnare. Gasp e Cesc hanno tolto la foglia di fico a tanti colleghi. Il Napoli ha concesso all’Arsenal occasioni limpide (XG) come mai in passato. Non si è difeso bene, è stato semplicemente graziato. Pur tecnicamente ricco, ha rinunciato a giocare. Il calcio va altrove.Il Mancio ci ha regalato l’ultima gioia perché lo ha capito e, prima della finale di Wembley, disse: «Ragazzi,divertitevi e giocate. Se vi divertite, vinciamo». Speriamo che il messaggio e la sentenza della Cassazione piovano a cascata nelle scuole calcio".