Live Allegri in conferenza: "Domani conta il risultato davanti alla prestazione! Rispetto per Bologna, partita lunga! Anguissa out, Lang disponibile"

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Si avvicina la gara delicatissima del Maradona contro il Bologna. Massimiliano Allegri si presenterà quest'oggi alle ore 13 nella sala stampa di Castel Volturno per presentare la sfida contro i rossoblù: il tecnico azzurro sarà chiamato a fare il punto sulle condizioni della squadra dopo il ko con l'Arsenal, sugli infortuni e sulle scelte di formazione. Appuntamento dunque alle 13 con la conferenza stampa di Max Allegri. Come sempre, potrete leggere tutto in tempo reale su Tuttonapoli.net e commentare le dichiarazioni con noi su Radio Tutto Napoli.

13.00 - Inizia la conferenza

E' un bivio importante, è motivato e convinto che la squadra farà bene? Che approccio chiede? Cosa evitare?

"Domani per noi è una possibilità di iniziare a vincere in casa, non l'abbiamo ancora fatto, ci sono poche chiacchiere da fare, sappiamo il momento in cui siamo, 3 sconfitte di fila, c'è poco da parlare e soltanto da fare. Domani abbiamo la possibilità di fare tre punti contro il Bologna che ha fatto un bel risultato contro il Sassuolo, ben allenata, con valori tecnici, ma domani per noi è molto importante e su questo... è chiaro a tutti".

Come stanno Anguissa e Neres?

"Anguissa fuori, con McTominay, Marianucci, Giovane, mentre Neres sta meglio, Lang è a disposizione. Abbiamo un numero sufficiente di giocatori per affrontare la gara nel migliore dei modi. Domani è una partita di grande responsabilità. Dalla prossima poi avremo un lasso di tempo importante per sistemare la classifica e affrontare le seguenti 9 al meglio".

Di Lorenzo è una figura importante nello spogliatoio dopo 3 ko di fila. Come ti rapporti dopo questi risultati?

"E' molto semplice, c'è solo una via: siamo solo noi quelli che possiamo ribaltare il trend, non è che qualcuno ci regalerà qualcosa. Con serenità e responsabilità , capendo l'importanza della partita, davanti a tutto c'è il risultato, perché poi alla fine è quello che cambia l'umore a tutti, figuriamoci a noi all'interno. E' vero che abbiamo affrontato il Como un'ottima squadra, l'Inter che è la più forte del campionato e l'Arsenal, ma sicuramente se non sono bastate le prestazioni fatte in quel modo, in entrambe le fasi, evidentemente manca qualche pezzetto che va fatto domani per vincere la partita e non è affatto facile. In questi momenti si vede più nero di quello che è, alla fine le prestazioni sono un conto e si può assolutamente migliorare tutte e due le fasi, ma il risultato ti condiziona... a volte fai partite in cui non meriti e fai risultati ed altre volte l'inverso. Abbiamo fatto buoni spezzoni di partita, altri meno buoni, domani indipendentemente dalla prestazione tecnica che comunque va fatta... anche con l'Arsenal l'abbiamo fatta, forse subendo qualche tiro di troppo, ma domani è fondamentale il risultato e serviranno tutti. Di Lorenzo? E' il capitano, è un ragazzo molto responsabile, un giocatore straordinario, ma di questi momenti in carriera ne abbiamo passati tanti, l'importante è affrontarli con coraggio vedendo meno nero di quello che è, se sei bravo al 30 giugno, lo sei al 30 dicembre e 30 giugno dell'anno prossimo, poi ci sono momenti in cui ti mancano giocatori o condizioni e le cose ti vanno meno bene. E' bello sentire che tutti spiegano il calcio, ma il calcio è meraviglioso per quello perché c'è imprevedibilità".

Come vede mentalmente la squadra? Di Lorenzo dopo l'Arsenal ha detto c'è qualcosa che non va ma non capiamo cosa.

"In questi momenti qui meno si pensa e più facciamo, è meglio. Si pensa, si parla, ma l'unica cosa è andare in campo e fare cose migliori. Abbiamo analizzato le partite, come sempre, non è che se perdiamo le analizziamo e se vinciamo no. Abbiamo preparato la partita, rispetto del Bologna e mettere qualcosa in più in entrambe le fasi, sapendo che la partita sarà lunga".

Lang domani gioca?

"Vediamo domattina, ho dei dubbi. Ma non per quelle cose... ne succedono tantissime in una carriera. E' finita lì, ha chiesto scusa, abbiamo soluzioni davanti tra Neres, Lang, De Bruyne, Vergara, Lucca, Hojlund, Politano...ne abbiamo offensivi e vediamo domattina di buttare giù la formazione. Poi ci sono i cambi, partita lunga".

Doppio play vi aiuta almeno nella costruzione?

"In tutte le gare si può far meglio nelle due fasi, con l'Arsenal abbiamo fatto bene tecnicamente, potevamo far meglio in costruzione, buttavamo via la palla, nelle occasioni potenziali abbiamo sbagliato la scelta".

Vincere domani è l'ultima cosa che conta, ma non c'è un discorso anche legato alle prestazioni che può preoccuparla? De Bruyne ha detto che meglio di così non può fare.

"Io credo possa far meglio, ha fatto una buona prestazione, di lui sono contento come di tutti, ma se questo non basta tutti dobbiamo fare di più. La responsabilità domani è importante, il risultato domani va davanti alla prestazione. Attraverso la prestazione bisogna fare risultato, ma non è vero che le prestazioni con Como, Inter, Arsenal... ma ci sono anche gli avversari, anche a me piacerebbe tenere la palla 90 minuti e fare 30 tiri, ma ci sono anche gli avversari ed in quei momenti non devi subire. Abbiamo subito, ma abbiamo anche avuto occasioni. Se finora non è bastato, serve di più. Domani non c'è prestazione, buona o no, ma si deve cercare di portarla a casa".

In fase difensiva pensa di cambiare qualcosa come impostazione?

"E' vero abbiamo subito dei tiri in porta, ma più nel primo tempo paradossalmente con la palla che è stata quasi pari che nel secondo tempo con il predominio. Sul gol fanno un grande gol, ma non seguiamo l'uno-due. Sui tiri bisogna capire come avvengono, puoi contarne anche 15, ma dipende quante parate fa il portiere e da dove tirano. Indipendentemente dalla fase difensiva abbiamo sbagliato scelte davanti che non puoi sbagliare a questi livelli. In difesa bisogna far tirare meno, stare accorti di più, ogni tanto andiamo su intuizioni di passaggio ma vanno migliorate. L'obiettivo chiaro del risultato".