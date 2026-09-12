Lang titolare col Bologna, pace fatta con Allegri dopo il caso disciplinare

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L'olandese guadagna una maglia da titolare in Napoli-Bologna dopo l'infortunio di Alisson Santos contro l'Arsenal: chiuso il caso in Champions League.

Napoli-Bologna, grande novità dal primo minuto! Dopo l'infortunio di Alisson Santos nella gara contro l'Arsenal, l'allenatore Massimiliano Allegri è pronto a concedere il posto da titolare a Noa Lang. L'attaccante olandese era stato escluso dalla Champions League per motivi disciplinari, ma a quanto pare il caso è già stato risolto e adesso si prepara a scendere in campo dal primo minuto nella partita di domani, in programma alle ore 18:00 allo stadio Maradona.

Lang Napoli, il caso disciplinare è rientrato: la conferma de Il Mattino

La notizia è stata anticipata oggi dal quotidiano Il Mattino: l'incidente diplomatico è già rientrato e Lang avrà la sua occasione contro il Bologna nel 4-2-3-1 di Allegri. Un chiarimento arrivato in tempi rapidi, che permette all'olandese di tornare protagonista dopo settimane complicate dal punto di vista disciplinare.

Lang Napoli-Bologna, Allegri chiaro: "Serve equilibrio anche in fase difensiva"

L'allenatore però è stato chiaro: Lang dovrà impegnarsi anche in fase difensiva, garantendo sostegno ai compagni di squadra in fase di non possesso. Una richiesta precisa da parte di Allegri, che intende concedere fiducia all'esterno olandese senza però rinunciare all'equilibrio tattico della squadra in una partita che si preannuncia delicata per il momento di forma degli azzurri.