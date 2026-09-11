Il Napoli di Allegri non piace? Anche col Bologna niente soldout: solo 2 settori esauriti

vedi letture

I dati sulla vendita dei biglietti per Napoli-Bologna riflettono in modo chiaro il momento di freddezza ed evidente scetticismo che attraversa l'ambiente azzurro. Come evidenziato dalla risposta del pubblico di Fuorigrotta, la risposta della tifoseria per il match di domenica alle 18:00 è tutt'altro che entusiasta: gli unici settori ad aver fatto registrare il sold out sono le Curve Superiori, mentre nel resto dello stadio restano ancora moltissimi tagliandi disponibili.

Il clima attorno al Maradona

Il triplo stop consecutivo tra campionato e Champions League, unito all'emergenza infortuni e a un gioco che stenta a decollare, ha congelato l'entusiasmo della piazza. La risposta tiepida del botteghino è il sintomo visibile di una tifoseria scontenta sia per la striscia di risultati negativi sia per una gestione sul mercato condizionata dai paletti dell'austerità. Spetterà proprio alla squadra di Massimiliano Allegri, sul campo, provare a riaccendere la passione del pubblico e trasformare lo scetticismo del Maradona in una spinta decisiva per scacciare la crisi.