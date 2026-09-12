Napoli-Bologna, Badiashile ancora out dal 1': le scelte di Allegri in difesa

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Il difensore francese non ha ancora recuperato la piena condizione fisica: ad oggi ha collezionato una sola presenza, nel finale contro l'Inter.

Ultime notizie sulle condizioni di Benoit Badiashile: il difensore francese è arrivato a Napoli lo scorso 22 agosto e, ad oggi, ha collezionato una sola presenza, quella contro l'Inter nel finale di partita. Una prestazione certamente da dimenticare, ma l'edizione odierna de Il Mattino assicura che ha ancora tanto tempo per dimostrare il suo valore.

Badiashile Napoli, niente titolarità: manca la preparazione atletica completa

In ogni caso, nemmeno domani contro il Bologna il francese partirà titolare, anche perché non è in condizioni. Secondo quanto riporta Il Mattino, infatti, al momento Badiashile non è ancora pronto per giocare dall'inizio: essendo arrivato a Napoli molto tardi, non ha potuto svolgere una preparazione atletica completa e per questo non ha abbastanza minuti nelle gambe per disputare una partita dall'inizio alla fine.

Napoli-Bologna, Badiashile pronto a subentrare a gara in corso

In occasione di Napoli-Bologna, Badiashile sederà dunque in panchina, pronto a entrare a gara in corso qualora ce ne fosse bisogno. Una gestione prudente da parte dello staff tecnico, che punta a riportarlo gradualmente alla piena forma senza forzare i tempi di un recupero fisico ancora in corso.