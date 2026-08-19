Tuttonapoli Firma rinviata, Badiashile completerà le visite domani: nessun allarme sulle condizioni fisiche

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Badiashile completerà domani le visite mediche: nessun problema fisico, poi la firma col Napoli.

Benoit Badiashile dovrà attendere ancora qualche ora prima di completare definitivamente le visite mediche propedeutiche al trasferimento al Napoli. Secondo quanto appreso da Tuttonapoli, il difensore francese, dopo i controlli effettuati oggi a Villa Stuart, tornerà resterà a Roma per concludere nella giornata di domani l'iter previsto. Non ci sarebbe però alcun campanello d'allarme legato alle sue condizioni fisiche e il prolungamento dei controlli non sarebbe riconducibile a problematiche emerse durante gli esami.

Badiashile-Napoli, domani gli ultimi controlli prima della firma

Il classe 2001 dovrà dunque semplicemente completare l'iter delle visite mediche prima di poter procedere con gli ultimi passaggi formali del trasferimento. In casa Napoli non filtra alcuna preoccupazione sulle condizioni del centrale, che resta regolarmente destinato a diventare un nuovo rinforzo per la difesa di Massimiliano Allegri. Una volta terminati gli esami previsti, Badiashile potrà procedere con la firma del contratto con il Napoli e attendere successivamente l'annuncio ufficiale del club.