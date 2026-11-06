Podcast Pavarese: "Allegri vittima di problemi emersi. Panni sporchi vanno lavati in famiglia"

Luigi Pavarese, dirigente sportivo, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania.

La presenza del presidente De Laurentiis in questo momento era fondamentale? "Credo sia più che importante. In questo momento c'è bisogno che il presidente faccia sentire la propria voce a tutta la squadra, riportando tutti sui binari giusti e necessari per raggiungere gli obiettivi prefissati."

Da osservatore esterno, cosa sta accadendo nel mondo Napoli? "Mai come in questo momento c'è bisogno di tutta l'esperienza e la competenza di Max, affiancato da Manna, per restituire la giusta autostima ai calciatori e riportare l'attenzione all'interno di un gruppo che, apparentemente, sembra aver perso compattezza."

Perché, nonostante i risultati negativi e i numeri che ricordano stagioni difficili, non si parla di un possibile esonero di Allegri? "Bisogna tenere conto anche di tutte le avversità che stiamo attraversando e che Allegri sta affrontando. Questo è un gruppo che negli ultimi anni ha vinto uno scudetto e nella passata stagione è arrivato secondo. Può sembrare in difficoltà, ma non credo abbia esaurito le proprie possibilità. Dobbiamo avere fiducia. La partita di domenica sarà molto delicata, considerando la classifica e il momento che stiamo vivendo anche in Europa. Dopo la sosta, però, potremo recuperare giocatori importanti che potrebbero cambiare il corso della stagione."

La sosta può davvero rappresentare un'occasione per ripartire, considerando che anche quella di ottobre non ha portato i risultati sperati? "Speriamo di recuperare i giocatori che mancano, senza registrare altre defezioni. Perché perdere ulteriori elementi sarebbe davvero molto grave."

Le manifestazioni di disagio da parte di alcuni calciatori, tra dichiarazioni e atteggiamenti pubblici, sono normali oppure sarebbe stato meglio gestire tutto internamente? "Sono sempre del parere che i panni sporchi vadano lavati in famiglia. Se c'è un disagio, bisogna risolvere qualsiasi problema all'interno dello spogliatoio. Credo che Manna, dirigente bravo e con un'esperienza importante, sia sicuramente intervenuto. Ora, con il supporto del presidente, farà capire ai giocatori che certi atteggiamenti vanno evitati."

Il ritiro è ancora una soluzione utile nel calcio del 2026? "Parlate con la persona sbagliata, perché personalmente sarei sempre favorevole al ritiro. I giocatori mi odiavano proprio perché lo proponevo continuamente. In questo caso lo ritengo necessario, anche se la squadra arrivava già da due trasferte, Torino e Porto, che avevano comportato praticamente quattro giorni di ritiro. Ma mai come adesso questa scelta è importante."