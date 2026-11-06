ADL è arrivato a Castel Volturno: incontro con Allegri e Manna?

Napoli, De Laurentiis a Castel Volturno dopo la sconfitta con il Porto. Il presidente raggiunge il centro sportivo

Aurelio De Laurentiis è arrivato a Castel Volturno. Il presidente del Napoli ha raggiunto il centro sportivo del club azzurro nella mattinata di oggi in un momento di grande tensione per l’ambiente partenopeo. La sua presenza al quartier generale della squadra arriva a pochi giorni dalla sfida con la Lazio. Lo riporta la redazione di Sky Sport.

Un vertice nel pieno della crisi

La squadra di Allegri è reduce proprio dal ko in Champions League, un risultato che ha acceso il dibattito attorno al futuro della panchina e alla tenuta dello spogliatoio. L’arrivo del presidente a Castel Volturno è un segnale della volontà di stare vicino al gruppo in una fase così delicata, e potrebbe preludere a un confronto diretto con l’allenatore, i giocatori e il direttore sportivo Giovanni Manna.