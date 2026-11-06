Da Coulibaly a Bakola: tutte le idee di Manna per il mercato di gennaio

Calciomercato Napoli, gennaio di rinforzi: due centrocampisti nel mirino tra Coulibaly, Camara e Sara. Per l’attacco Varela in pole

Per il Napoli gennaio si preannuncia un mese molto intenso. Ne ha parlato anche Manna nel pre-gara contro il Porto: la squadra verrà sicuramente rafforzata. L’idea è inserire un paio di centrocampisti, considerato che il futuro di Lobotka, oltre a quello di Anguissa, resta fortemente incerto. Per questo il club sta già sondando il terreno alla ricerca delle soluzioni migliori.

Coulibaly e Camara, le piste dal Monaco

Un giocatore che piace da tempo è Mamadou Coulibaly, classe 2004 del Monaco, con contratto fino al 2028. Negli ultimi tempi si è aggiunto Lamine Camara, anche lui classe 2004 e in forza al club del principato. Non sarà semplice portare avanti una trattativa, ma entrambi restano due ottime ipotesi. Nella lista del direttore sportivo ci sono anche altri nomi: piace Gabriel Sara, di proprietà del Galatasaray, che lo valuta circa 25 milioni di euro. C’è anche la Roma, ma il vero rischio è la Premier League, dove Newcastle ed Everton si stanno già muovendo. Lo riporta Tmw.

Bakola, Bergwall, Aranda e Varela per l’attacco

In Italia un’opzione è Bakola del Sassuolo. Altre due strade da monitorare portano a Bergwall del Tottenham e, in Argentina, ad Aranda del Boca Juniors. Servirà poi un acquisto anche in attacco, dove Lucca potrebbe partire di nuovo in prestito: Varela del Monza resta in pole position. Il lavoro, insomma, non manca. Per dare una sterzata alla stagione il Napoli ha bisogno di un segnale forte sul mercato, una finestra nella quale è vietato sbagliare.