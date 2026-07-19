Del Genio: "Idea di Allegri diversa da Conte. Modulo? 4-3-3 ormai indicazione chiara”
Nel corso di 'Ne Parliamo da Dimaro' su Canale 8, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: "Dobbiamo aspettare le partite, l'atteggiamento tattico e le cose che più mi interessano, cioè come sarà in campo il Napoli nelle partite ufficiali. Il percorso per arrivare nel migliore dei modi alle partite ufficiali può essere uno o l'esatto opposto, e si può andare bene o si può andare male. Il calcio ormai si gioca da tanti anni, i ritiri si fanno da tanti anni e le metodologie di lavoro sono diverse.
Non credo che qualcuno possa portare una statistica che dica: con questa metodologia si vince, con questa si perde. Quindi, sinceramente, per me avventurarmi in giudizi su un ritiro, sul fatto che mi piaccia o meno questa idea di Allegri, oggettivamente diversa da quella di Conte, di non lavorare a secco, e dire se sia migliore o peggiore, sinceramente non credo possa toccare a me sparare una sentenza del genere. Toccherà a me e a tutti quanti noi dirlo quando ci saranno le partite ufficiali, valutando come le avrà giocate il Napoli. Oggi c'è un'indicazione molto più significativa: il lavoro tattico è finalizzato assolutamente a un 4-3-3, non ci sono più dubbi".
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