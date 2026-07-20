Ufficiale Clamoroso Paredes, non solo calci e provocazioni: anche un rosso a fine partita

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Paredes, subentrato nel secondo tempo, era già stato ammonito e nel corso della gara ha commesso altri interventi fallosi,

Al termine della finale disputata al MetLife Stadium, Leandro Paredes è stato protagonista di un episodio che sta facendo ancora discutere. Il centrocampista argentino, subentrato nel secondo tempo, era già stato ammonito e nel corso della gara ha commesso altri interventi fallosi, senza però ricevere un secondo cartellino. Dopo il fischio finale, mentre la Spagna celebrava la vittoria del titolo mondiale, si è verificato un momento di tensione tra di lui ed Eric García.

Paredes contro tutti al fischio finale

Nell momento dei festeggiamenti per le Furie Rosse, Paredes ha affrontato Eric, afferrando violentemente il difensore centrale per il collo con l'intento di aggredirlo. Gavi ha assistito alla scena e si è scagliato subito contro il giocatore argentino; Paredes ha reagito e, con l'aiuto di Almada, è riuscito ad atterrare il centrocampista spagnolo. L'episodio si è concluso con l'espulsione di Leandro Paredes, decisa dall'arbitro sloveno Slavko Vinčić a partita ormai terminata. Durante il secondo tempo, il centrocampista del Boca Juniors aveva già rischiato il secondo cartellino giallo per alcuni interventi irregolari.