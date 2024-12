49 giorni dopo il Lecce tocca (finalmente) a lui: Neres l'unica novità ad Udine

L’uomo in più della formazione che oggi sfiderà l’Udinese al Bluenergy si chiama David Neres, scrive il Corriere dello Sport sull'unica novità di formazione che proporrà quest'oggi Antonio Conte ad Udine. Al posto dell’infortunato Kvara, avrà un’altra chance dal primo minuto in campionato 49 giorni dopo la prima e ultima finora in Serie A contro il Lecce.

E per il resto sono i soliti: "Da Meret a Lukaku, declinati come ormai abitudine consolidata da un po’ di tempo a questa parte con il 4-3-3. Il Napoli è partito ieri pomeriggio da Capodichino e in serata ha raggiunto in bus da Trieste il Là di Moret, l’hotel abituale che dal 4 maggio 2023 è diventato anche speciale: fu proprio in quell’albergo che andò in scena la prima festa per il terzo scudetto".​​​​​​​