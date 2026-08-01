Prima pagina

“6 per sempre”: il ricordo del Corriere dello Sport per Baresi

“6 per sempre”: il ricordo del Corriere dello Sport per Baresi
Oggi alle 08:10Rassegna Stampa
di Daniele Rodia
Prima pagina Corriere dello Spot per ricordare Franco Baresi

Lunga e sentita prima pagina del Corriere dello Sport dedicata alla scomparsa improvvisa di Franco Baresi, avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì. "6 per sempre" così il titolo, per la leggenda dello sport italiano. Ecco in calce la prima pagina: