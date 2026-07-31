McTominay in perfette condizioni: Allegri può farlo debuttare già col Celta Vigo
Scott McTominay è pronto a iniziare la sua stagione con il Napoli e si è presentato in ritiro in perfette condizioni. Come sottolinea l'edizione odierna de La Repubblica, oggi il centrocampista scozzese ha sostenuto il suo primo allenamento a Castel di Sangro, dopo aver saltato la prima parte del ritiro di Dimaro a causa delle vacanze post Mondiale. L'obiettivo è recuperare rapidamente il terreno perso e riallinearsi ai ritmi dei compagni, così da mettersi subito a disposizione di Massimiliano Allegri.
Il Celta Vigo nel mirino, poi il debutto contro il Genoa
Il quotidiano evidenzia come Allegri speri di poter concedere a McTominay almeno uno spezzone di gara nell'amichevole del 5 agosto contro il Celta Vigo, primo test internazionale del ritiro abruzzese. Il vero traguardo, però, resta l'esordio in Serie A del 23 agosto sul campo del Genoa, quando il tecnico azzurro vorrà avere il suo leader nel pieno della condizione. Per i tifosi del Napoli il ritorno dello scozzese rappresenta una delle notizie più positive di questa fase della preparazione estiva.
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