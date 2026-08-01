Mastantuono ha scelto l'Italia: il Napoli c’è, ma occhio a Fiorentina e Milan

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Mastantuono del Real Madrid avrebbe già comunicato a Mourinho la propria preferenza per la Serie A. Sul classe 2007 ci sono tre club italiani.

Franco Mastantuono avrebbe già fatto la sua scelta per il futuro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'attaccante argentino classe 2007 del Real Madrid avrebbe confidato a José Mourinho la propria intenzione di trasferirsi in Serie A, escludendo così qualsiasi altro campionato europeo come possibile destinazione.

Tre squadre italiane sulle sue tracce

Il quotidiano sportivo sottolinea come il giocatore sia stato escluso dai convocati per l'amichevole odierna contro la Fiorentina, proprio mentre riflette sul proprio futuro. Sul giovane talento argentino ci sono tre club di Serie A: la Fiorentina, che segue la situazione con particolare attenzione, il Milan e soprattutto il Napoli, indicato dal Corriere dello Sport come la pretendente più accreditata.

Decisiva la volontà del ragazzo

Al di là dell'interesse dei tre club, sarà lo stesso Mastantuono ad avere l'ultima parola sulla propria destinazione. Un aspetto che il ragazzo tiene particolarmente in considerazione riguarda la partecipazione alle coppe europee, elemento che potrebbe pesare nella scelta finale tra le squadre italiane interessate.