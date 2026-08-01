De Laurentiis: "Ho sempre indovinato tutto, mi manca solo un trofeo"

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De Laurentiis ha svelato la volontà di voler trionfare anche in campo europeo con la vittoria della Champions League con Allegri

L'edizione odierna di Repubblica ha riportato ulteriori dichiarazioni rilasciate dal presidente De Laurentiis in un'intervista rilasciata ai microfoni della Rai che andrà in onda intorno a mezzogiorno. Il patron del club azzurro ha parlato dei suoi diversi anni di gestione del club Napoli. De Laurentiis ha poi concluso affermando che gli mancherebbe solo la vittoria della Champions League come trofeo.

"In 22 anni di calcio ho sempre indovinato quello che sarebbe successo. Al mio ciclo manca la Champions League, chissà se Max Allegri ce la porterà. È sempre un obiettivo, si deve andare per i massimi obiettivi. Soprattutto se sei il Napoli, che è l'unica squadra italiana ad aver giocato in Europa per sedici stagioni consecutive. Sono stati 22 anni di successi, per completarli manca solo la vittoria della Champions"