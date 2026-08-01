Prima pagina

Scomparsa Baresi, la Gazzetta dello Sport: “Mio capitano, va via un gigante”

Scomparsa Baresi, la Gazzetta dello Sport: “Mio capitano, va via un gigante”
Oggi alle 08:30Rassegna Stampa
di Daniele Rodia

Anche "La Gazzetta dello Sport" onora la scomparsa di Franco Baresi con un'intera prima pagina dedicata alla leggenda del Milan e della Nazionale Italiana. "Mio capitano" il titolo dedicato dalla rosea, per una leggenda elegante che ha conquistato tutto con il suo Milan, addirittura anche la Serie B.

Ecco la prima pagina: