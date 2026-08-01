Rinnovo McTominay, Castel di Sangro può essere la sede giusta per l'intesa
Il ritiro di Castel di Sangro potrebbe rivelarsi il contesto giusto per fare chiarezza definitiva sul rinnovo di Scott McTominay. Secondo Il Mattino, la tappa abruzzese si presta a ridurre le distanze ancora esistenti tra la richiesta del giocatore e la proposta del Napoli, in vista di una firma che arriverebbe comunque solo dopo l'inizio della nuova stagione, con la soddisfazione di entrambe le parti.
Le novità sulla durata del contratto
Nelle scorse settimane si era parlato di un rinnovo con scadenza fissa nel 2030, senza alcuna opzione. Il Mattino ridimensiona però questa ricostruzione: lo scozzese, il cui contratto attuale scade il 30 giugno 2028, vedrebbe l'accordo estendersi fino al 2029, con un'opzione a suo favore per un'ulteriore stagione fino al 2030.
Una formula diversa da quella circolata in precedenza
Di fatto, in caso di intesa, il contratto di McTominay si allungherebbe fino al 2029 con opzione, una formula che si discosta da quanto ipotizzato in un primo momento. Un dettaglio non secondario che ridefinisce i contorni della trattativa tra il calciatore e il club azzurro.
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