Euro2032, Abodi apre allo Stadio Maradona: “Progetto convincente”

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Andrea Abodi, ministro dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano Il Messaggero sugli stadi candidati ad ospitare Euro 2032: "Napoli è competitiva. Il piano è convincente e il presidente della Regione Fico e il sindaco Manfredi mi hanno assicurato che qualunque eventuale ulteriore esigenza finanziaria sarebbe garantita.

L'obiettivo è quello di poter associare a cinque stadi "titolari", una piccola squadra di "riserve" pronte a ogni esigenza. Questi cinque stadi, che sembrano riserve, sono in realtà un patrimonio per il calcio italiano che deve servire a dare stimoli anche a quelli che non si sono candidati. E non mi riferisco solo alla Serie A, perché il tema stadi si associa culturalmente all'idea delle infrastrutture in senso generale e a un'idea di rigenerazione urbana che trova nelle grandi infrastrutture sportive un formidabile fattore di promozione".