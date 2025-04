A Bologna occhio al fattore ambientale: Dall'Ara sold-out da giorni per il Napoli

vedi letture

A Bologna occhio al fattore ambientale. Il Napoli nel prossimo turno di campionato affronterà una squadra in salute, forse la più in forma dell'intero campionato, e dovrà fare attenzione anche all'entusiasmo che si è creato nella piazza felsinea. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

“In campionato c'è da difendere il quarto posto, varrebbe una nuova qualificazione in Champions League. L’entusiasmo in città è altissimo, per la sfida contro il Napoli lo stadio Dall'Ara è già esaurito. Tagliandi volatilizzati e così sarà anche per l'appuntamento di Pasqua contro l'Inter”.