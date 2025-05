A Conte non basta De Bruyne, Repubblica: "Vorrebbe 7-8 acquisti di primo livello"

A Conte non basta De Bruyne, per l'edizione odierna di Repubblica il tecnico vorrebbe 7-8 acquisti di primo livello. Questa la notizia rilanciata dal quotidiano sul tecnico, che pare sempre più lontano dal Napoli: "Conte sa che le aspettative dei tifosi saranno altissime e conosce meglio di tutti le tante lacune dell’organico del Napoli, mascherate tra mille acrobazie dalla conquista dello scudetto.

Ma dal mercato dovranno arrivare almeno 7- 8 rinforzi e per questo il pallino passa nelle mani di De Laurentiis, che è atteso da forti investimenti pure per il centro sportivo e lo stadio e sarà costretto dunque a fare uno sforzo straordinario per rinforzare pure la squadra. Il ct vuole garanzie che l’asticella delle ambizioni resti alta e l’arrivo di De Bruyne può essere in questo senso un segnale promettente. Il momento del dentro o fuori è vicino".