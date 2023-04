A Napoli è nato il primo bimbo di nome Khvicha! Suo papà? Si chiama Armando

Il papà, che ha uno dei due nomi di Maradona, ha deciso di chiamare il figlio come Kvaratskhelia.

Il papà, che ha uno dei due nomi di Maradona, ha deciso di chiamare il figlio come Kvaratskhelia. A Napoli, infatti, è nato il primo bimbo che si chiama come il talento georgiano: Khvicha. La scelta è di due genitori, Armando (sì, proprio per Maradona) e Clara, tifosissimi azzurri, che - riferisce il Corriere dello Sport - non hanno avuto dubbi sulla scelta: Daniele Khvicha. Da Armando a Khvicha, col Napoli nel cuore.