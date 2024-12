A Roma sognano Raspadori in prestito: "È il miglior attaccante sul mercato"

Nel Napoli capolista Raspadori ha giocato due gare da titolare e quattro da subentrato, per 242 minuti.

Giacomo Raspadori ha tantissimi estimatori in Serie A. Non ci sono soltanto Juventus e Atalanta sull'attaccante classe 2000 del Napoli: secondo quanto scrive l'edizione romana del Corriere della Sera anche il club giallorosso accoglierebbe ben volentieri l'ex Sassuolo per rinforzare il reparto avanzato di Ranieri.

"Il miglior attaccante sul mercato, anche per la formula del prestito, è sicuramente Giacomo Raspadori, che è molto calato nelle gerarchie di Antonio Contee teme per questo di perdere anche la Nazionale. Nel Napoli capolista Raspadori ha giocato due gare da titolare e quattro da subentrato, per 242 minuti. Non ha ancora segnato in campionato, ma in passato ha dimostrato di saper segnare, servire assist, e coprire più ruoli" scrive il quotidiano.