A Sassuolo vogliono l'impresa: "Col Napoli è il momento verità"

"Sassuolo, con il Napoli scatta l'ora della verità" scrive la Gazzetta di Modena nella sua sezione sportiva odierna. Al Mapei Stadium (ore 18.30) big match con il Napoli che profuma d'Europa. E De Zerbi fa 100 panchine in Serie A con i neroverdi: "Di solito non guardo a quello che ho fatto, ma mi concentro su quello che non sono riuscito a fare, senza compiacermi, però aver fatto 100 panchine così prestigiose mi dà ancora più responsabilità".

Roberto De Zerbi ha presentato il match contro il Napoli nelle sue varie sfaccettature. "Incontriamo una squadra che viene da 4 clean sheet consecutivi, quindi sarà una gara complicata, ma vorremmo vincere, per dare continuità alle prestazioni e ai risultati. Dobbiamo cercare di rimanere attaccati al treno delle squadre che stanno davanti a noi".