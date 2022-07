Accelerata Ostigard per due motivi, ma il norvegese non ce la farà per Dimaro

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha avuto l’ok a chiudere del presidente Aurelio De Laurentiis e ha accelerato su Ostigard per due motivi

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha avuto l’ok a chiudere del presidente Aurelio De Laurentiis e ha accelerato su Ostigard per due motivi: evitare la concorrenza di altri club inglesi, e non solo, e al tempo stesso mettere a disposizione di Luciano Spalletti una squadra più completa possibile. Calcolando che serve ancora qualche giorno per concludere la trafila, difficilmente Ostigard farà in tempo a unirsi alla sua nuova squadra in Trentino. Più certa la sua presenza in Abruzzo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.