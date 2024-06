Accordo Di Lorenzo-Spalletti, Libero: "Il suo agente non rispetta silenzio spallettiano"

"È il caso di Giovanni Di Lorenzo, scelto per l’incontro con i media al fianco del capo delegazione Gigi Buffon non a caso".

“Allenamenti chiusi se non per il quarto d’ora accademico imposto dalla Uefa e bocche mezze cucite anche se si va a parlare in conferenza stampa". Queste, secondo quanto si legge su Libero, alcune delle regole fissate da Luciano Spalletti per la sua nazionale: "È il caso di Giovanni Di Lorenzo, scelto per l’incontro con i media al fianco del capo delegazione Gigi Buffon non a caso.

Tra le cose a cui la Nazionale di Spalletti sembra impermeabile c’è proprio il mercato. È frutto di un accordo tra il ct e il gruppo, qui si gioca per l’Italia e non per il club, per gli italiani e non per sé, quindi i panni si laveranno a casa. Spalletti non vuole vedere telefoni per evitare chiamata da procuratori, direttori sportivi e club. Non si parla di Chiesa, di Donnarumma o di Buongiorno. Si parla invece di Di Lorenzo “perché il suo agente, Giuffredi, non rispetta il religioso silenzio spallettiano“, si legge.