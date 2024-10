Addio agli errori arbitrari? Ci pensa l'IA. In Premier avviata una prima sperimentazione

Nel tempo la tecnologia ha fatto grandi passi avanti per ridurre gli errori nel mondo del calcio: sono stati introdotti VAR, Goal-line Technology, palloni con i sensori, VAR Message sull'orologio dell'arbitro. Tuttavia, l'edizione odierna de Il Messaggero riferisce di un obiettivo che potrebbe rivoluzionare per sempre il calcio e lo sport in generale: l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale. L'idea è quella che un computer addestrato con migliaia di partite e situazioni di gioco sappia comportarsi in modo giusto e senza giudizi sbagliati.

Una prima sperimentazione è già in Premier League. Si tratta della tecnologia Dragon di Genius Sports, che porta il fuorigioco ad essere automatizzato e funziona grazie a decine di IPhone piazzati a bordocampo, i quali catturano 100 fotogrammi al secondo e riescono ad analizzare in tempo reale se la posizione di un calciatore è regolare.