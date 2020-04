ADL apripista: altri club italiani lo seguiranno sulla cassa integrazione per i dipendenti

In attesa dell'accordo coi calciatori per il taglio stipendi, il presidente del Napoli un primo passo lo ha già fatto. I dipendenti del club sportivo (una trentina tra amministrativi, marketing, magazzinieri) da oggi sono in cassa integrazione. Una decisione in linea con la sua idea di società di calcio intesa come azienda. Il patron azzurro fa ancora una volta da apripista, nei prossimi giorni altri club italiani (all’estero c’è già stato l’accesso alla cig) potrebbero seguirlo. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.