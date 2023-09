ADL chiama a rapporto la dirigenza azzurra: summit prima dell'Udinese

Ieri Aurelio De Laurentiis ha chiamato a rapporto la dirigenza del Napoli per fare il punto della situazione. A scriverlo è il Corriere dello Sport.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri Aurelio De Laurentiis ha chiamato a rapporto la dirigenza del Napoli per fare il punto della situazione. A scriverlo è il Corriere dello Sport: “L’ad Chiavelli, sua figlia Valentina, il club manager Sinicropi, il responsabile marketing Bianchini e così via - s’è fatto prendere le misure per un abito sartoriale e poi è andato allo stadio per la partita con l’Udinese”