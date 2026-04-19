ADL-Conte, per ora nessun incontro in programma: spunta un gesto del patron nel pre-gara

vedi letture

Come riportato da Il Mattino, nel pre-partita Aurelio De Laurentiis era sceso negli spogliatoi per salutare squadra e allenatore.

Una serata da dimenticare per il Napoli, travolto 0-2 dalla Lazio in un Maradona incredibilmente spento. Gli azzurri, sotto dopo appena sei minuti, non sono mai riusciti a reagire, senza creare reali occasioni per tutta la gara. Come riportato da Il Mattino, nel pre-partita Aurelio De Laurentiis era sceso negli spogliatoi per salutare squadra e allenatore: “Un gesto di vicinanza, nonostante non siano ancora previsti incontri per il futuro con Conte”. La presenza del presidente, però, non è bastata a scuotere il gruppo.

Napoli, che figuraccia!

La prestazione è stata giudicata da molti come una delle peggiori dell’era recente: “Una squadra apatica, incapace di reagire anche solo con un tiro in porta”. Un crollo inatteso, che riapre interrogativi profondi sul momento del Napoli e sulla tenuta mentale del gruppo.