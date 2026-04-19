La moviola di Napoli-Lazio: Zufferli promosso, bravo su rigore e sanzione a Lobotka

La moviola di Napoli-Lazio: Zufferli promosso, bravo su rigore e sanzione a LobotkaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 11:30Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone

C'era o non c'era il rigore per la Lazio? Poteva starci anche un penalty per il Napoli per fallo su Hojlund? Risponde a queste domande La Gazzetta dello Sport, che nella sua moviola ha dato 6,5 in pagella all'arbitro Zufferli: "Al 24' intervento di romagnoli su Hojlund in area: il difensore della Lazio prende nettamente palla.

Al 29' l'episodio principale della partita. Lobotka butta giù Noslin in area: rigore solare con giallo al giocatore del Napoli che tenta di giocare il pallone in maniera "genuina". Per il resto regolari i gol e corrette le quattro ammonizioni".