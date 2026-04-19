Napoli irriconoscibile, CdM: ADL in tribuna si sarà fatto questa domanda

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Un bruttissimo Napoli torna a cadere al Maradona a 496 giorni dall'ultima volta. Dalla Lazio alla Lazio, dal dicembre 2024 a questo aprile 2026.

Un bruttissimo Napoli torna a cadere al Maradona a 496 giorni dall'ultima volta. Dalla Lazio alla Lazio, dal dicembre 2024 a questo aprile 2026. Ma è la prestazione che lascia interrogativi pesanti. Anche in Aurelio De Laurentiis, secondo quanto scritto dal Corriere del Mezzogiorno: "C'era in tribuna il presidente De Laurentiis che si sarà chiesto perché la sua squadra non ha avuto mai uno scatto di energia.

Il fatidico incontro fra tecnico e numero 1 della società, per programmare l'anno prossimo o per separarsi, visto che la Champions matematica non c'è. Ma forse questa partita da un contributo decisivo alla separazione che il tecnico, con le sue parole depresse e scoraggianti, sembra auspicare. Si conferma la voce che il tecnico non abbia gradito l'intervista americana del proprietario".