Napoli irriconoscibile con la Lazio: spunta la reazione di Conte nell'immediato post-gara
La sconfitta contro la Lazio lascia strascichi pesanti in casa Napoli, non solo per il risultato ma soprattutto per la prestazione. Una prova opaca, senza reazione, che ha sorpreso anche Antonio Conte, visibilmente provato al termine della gara. Come racconta il Corriere della Sera, il tecnico è apparso “amareggiato, avvilito e preoccupato” davanti alle telecamere. Un’immagine che racconta più di mille parole lo stato d’animo dell’allenatore dopo una serata in cui il Napoli è sembrato irriconoscibile.
Napoli, dopo la Lazio serve una reazione
I numeri parlano chiaro: “Novanta minuti senza mai tirare in porta”, un dato che certifica le difficoltà offensive già emerse nelle ultime settimane. A rendere il tutto ancora più amaro, la fine dell’imbattibilità casalinga che durava da oltre un anno. Ora resta un interrogativo pesante: “Non è certo che la squadra reagirà nelle ultime cinque partite”. Un dubbio che apre scenari delicati per il finale di stagione.
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