Dalla Lazio alla Lazio, Napoli ko al Maradona 496 giorni dopo. E stavolta con 0 tiri in porta

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Una figuraccia enorme per il Napoli, che cade al Maradona contro la Lazio e dice addo definitivamente al sogno-Scudetto

Una figuraccia enorme per il Napoli, che cade al Maradona contro la Lazio e dice addo definitivamente al sogno-Scudetto. Questo il commento de Il Mattino: "496 giorni più tardi. Stesso posto, stesse squadre, stessa storia. Anche il tabù Maradona - per le altre - crolla sotto i colpi della stessa Lazio che aveva dato via al ciclo vincente. Era l'8 dicembre del 2024 quando il Napoli faceva contare l'ultima sconfitta interna in campionato, esattamente 496 giorni dopo ci risiamo. In un pomeriggio ancor più amaro, se possibile: quella volta la sconfitta servì da benzina alla squadra che seppe andare a vincere il quarto scudetto, il ko di ieri invece manda i titoli di coda a una stagione che potrà regalare ben poco nelle ultime cinque partite che restano.

Napoli, ora testa alla Champions League

Il Napoli deve guardarsi le spalle, scrive Il Mattino: "C'è da blindare questa Champions League (la sconfitta del Como ora si che sembra un aiuto), magari controllare cosa accadrà a Verona oggi per il Milan e fare un po' di conti. La Lazio aveva inaugurato, la Lazio chiude lo stesso ciclo, fatto di tante vittorie, qualche passo falso e brutte partite. Come quella di ieri. Mai in discussione con zero brividi. Esattamente come zero sono stati i tiri in porta in tutti i 90 minuti".