Approcci da incubo: il Napoli subisce troppi gol nei primi 10', il dato è clamoroso

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C’è un dato che fotografa meglio di ogni analisi il momento del Napoli: sette gol incassati nei primi dieci minuti di gioco. Un campanello d’allarme evidente, confermato anche contro la Lazio, dopo quanto accaduto appena una settimana fa a Parma. Come evidenzia il Corriere della Sera, il Napoli si è fatto sorprendere ancora una volta in avvio, con un approccio molle e poco concentrato. Contro i biancocelesti, infatti, la squadra è apparsa “scarica e imballata, colpita dopo pochi minuti”.

Napol, problema mentale? L'ammissione di Conte

Un problema mentale prima ancora che tecnico. Lo ha ammesso lo stesso Antonio Conte: “Non mi sono accorto di questo malessere e me ne assumo la responsabilità. Dobbiamo lavorare per rimediare, altrimenti bisognerà capirne il motivo”. Anche i giocatori hanno provato a spiegare il calo, ma senza convincere del tutto. La sensazione è che il Napoli paghi un deficit di concentrazione nelle fasi iniziali, un limite pesante per una squadra che punta in alto. Numeri e prestazioni lo confermano: senza un cambio di mentalità, diventa difficile restare competitivi.