ADL è a Los Angeles per impegni col cinema: ecco quando rientrerà in Italia

vedi letture

Come ha raccontato anche nel comunicato ufficiale diramato nella giornata di ieri in merito alle polemiche sul VAR dopo Inter-Napoli, Aurelio De Laurentiis in questi giorni si trova a Los Angeles, negli Stati Uniti d'America, per alcuni impegni lavorativi legati al mondo del cinema. Ma prestò rientrerà in Italia.

Stando a quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, il presidente del Napoli tornerà in Italia sabato 23 novembre, alla vigilia del prossimo big match contro la Roma. Probabilmente il patron sarà presente in tribuna al Maradona per la sfida con i giallorossi.