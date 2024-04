ADL guarda già al futuro: fatta prima mossa per evitare nuovo mercato fallimentare

Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis è pronto a rilanciare il progetto ed ha chiare le idee per il futuro

Il presente sta proiettando il Napoli nel futuro. Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis è pronto a rilanciare il progetto ed ha chiare le idee per il futuro: "Le ultime prestazioni con il Frosinone e soprattutto con l’Empoli non hanno prodotto altri risultati, se non accelerare la rifondazione. Un processo che dovrà essere innanzitutto di rigenerazione tecnica, ma non solo.

De Laurentiis sa perfettamente cosa bisogna sistemare, dove intervenire, cosa è andato storto o proprio male: tipo il mercato. Fallimentare in estate e in inverno. E così ha già cominciato a operare, in modo da evitare gli errori coincisi con l’addio di Giuntoli: ha deciso di puntare su Giovanni Manna, il suo vice alla Juve, conferendogli ufficiosamente quel ruolo di responsabile dell’area sportiva che a fine stagione diventerà anche ufficiale.