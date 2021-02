ADL ha deciso di abbassare i toni con Gattuso per un motivo: il retroscena

Al fine di non perdere il treno Champions in maniera definitiva e irrimediabile, Aurelio De Laurentiis ha deciso di abbassare i toni in merito alla situazione panchina, con Rino Gattuso che pareva traballare. Malgrado l'amarezza per la settima sconfitta in campionato, il presidente azzurro ha deciso di blindare la panchina fino a fine stagione, anche per togliere un alibi ai calciatori e per dividere dunque in parti eque le responsabilità per la debacle del Ferraris. A riportarlo è La Repubblica.