ADL ha incontrato un centinaio di rivenditori: tutto pronto per la maglia, i dettagli

Lavoro intenso per le nuove maglie. Riassunto della giornata di ieri sul Corriere dello Sport: "Aurelio De Laurentiis è arrivato molto presto al Konami Training Center, dovendo incrociare in tre tappe un centinaio di rivenditori d’una maglietta, quella ufficiale, ch’è pronta per essere lanciata (la prima, ovviamente, sarà azzurra; poi una bianco-panna e una terza rossa), e in questa nuova dimensione da produttore e da distributore di un affare insolito e inconsueto, praticamente una nuova frontiera che prevede anche un’ipotesi di sponsorizzazione con Amazon, s’è chiuso nella gigantesca sala stampa per spiegare ai suoi interlocutori come cambia questo macro-universo".