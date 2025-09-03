ADL ha visitato personalmente i terreni di Succivo, investimento da 70 mln: le tempistiche

Il futuro del Napoli passa anche da un centro sportivo moderno e funzionale. Come spiega l'edizione odierna de Il Mattino, Aurelio De Laurentiis ha visitato più volte i territori di Succivo, dove da mesi si lavora a un progetto che potrebbe rappresentare la svolta definitiva per le strutture del club azzurro. I terreni individuati, circa 240mila metri quadrati nella zona del Teverolaccio, sono di proprietà privata e acquistabili per poco meno di 3 milioni di euro. Il presidente si è già assicurato le necessarie rassicurazioni: la Soprintendenza e gli enti locali hanno dato il via libera alla riqualificazione dell’area, che prevede anche l’adeguamento degli svincoli autostradali.

Il cuore del centro sarà un impianto da 500 a 1000 posti, pensato per ospitare le gare interne della Primavera e delle formazioni giovanili, con l’obiettivo di garantire anche alla seconda squadra una casa fissa in Campania. In totale, l’investimento stimato si aggira tra i 50 e i 70 milioni di euro, cifra che conferma la volontà di De Laurentiis di dare al Napoli strutture di livello europeo, segnando la fine della lunga esperienza a Castel Volturno e aprendo una nuova era per il club azzurro. "Le tempistiche? Se tutto andasse avanti in maniera spedita, a cavallo tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026" sottolinea il quotidiano.