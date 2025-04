ADL non sarà a Bologna: ecco dove il patron seguirà il match

Lo scrive l'edizione odierna de Il Mattino.

Aurelio De Laurentiis non sarà presente allo stadio Renato Dall’Ara per assistere alla sfida tra Bologna e Napoli. Il presidente azzurro ha scelto di seguire la partita dalla sua casa di Roma, rinunciando così alla trasferta emiliana in un momento delicato per la squadra partenopea. Lo scrive l'edizione odierna de Il Mattino.

Come ormai d'abitudine per le gare in trasferta, il presidente seguirà la partita in compagnia di pochi intimi nella sua residenza romana, preferendo mantenere un profilo basso, forse anche per allentare la pressione su squadra e staff tecnico.