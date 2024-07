ADL non svenderà Osimhen: club sereno e attende offerte congrue

vedi letture

"Il focus ovviamente è su Parigi, quartiere Psg, l'unico club che finora ha dimostrato l'interesse concreto ad acquistare Osimhen"

Aurelio De Laurentiis ha le idee chiare su Victor Osimhen: non ha nessuna intenzione di svendere il gioiello nigeriano. Lo ribadisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come il Paris Saint Germain stia temporeggiando in attesa di ricevere un cospicuo sconto per l'attaccante da parte del patron.

"Il focus ovviamente è su Parigi, quartiere Psg, l'unico club che finora ha dimostrato l'interesse concreto ad acquistare Osimhen, salvo poi scontrarsi con le richieste di De Laurentiis: una cifra di certo superiore ai 100 milioni di euro e allo stesso tempo non molto lontana dai 130 milioni della clausola rescissoria inserita nel contratto di Victor, valido fino al 2026. Il Napoli non vuole svendere il suo gioiello, non lo farà, e vive la situazione con serenità".