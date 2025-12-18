Provocazione da Milano: "Perdi col Napoli e vai via che il 28 giochi a pranzo"
Il giornalista Franco Ordine de 'Il Giornale' ha parlato della gara di questa sera tra Milan e Napoli con una provocazione, il suo personalissimo punto di vista. "Avvertenza: può sembrare una provocazione mentre ha l’intento di un consiglio controcorrente. La convenienza assoluta per il Milan che stasera ritrova il Napoli per la semifinale di Supercoppa d’Italia è quella di uscire e tornare subito a Milano per preparare con il tempo necessario il ritorno in campionato e la sfida col Verona di domenica 28 dicembre all’ora di pranzo (non porta benissimo l’orario).
La spiegazione è molto semplice: Gabbia è rimasto a casa per curare il ginocchio, Gimenez è partito per l’Olanda, operazione resa necessaria dai dolori alla caviglia, se ne riparlerà a fine gennaio. Questo significa che ancora una volta Allegri ha gli uomini contati in attacco perché Leao, al meglio delle previsioni, può ripartire dalla panchina: due pedine sole, Pulisic e Nkunku, e necessità eventuale di rivolgersi a Loftus-Cheek", si legge.
