Quanto vale la Supercoppa? Repubblica: non solo milioni, ecco cosa ci dirà sul Napoli

Il Napoli sarà impegnato stasera nella semifinale di Supercoppa contro il Milan. Con quale obiettivo? Lo scrive La Repubblica: "Anche Conte deve convincersi che questa a Riad non è solo una missione da circa 10 milioni per pagare spese di ingaggi a squadra e numeroso staff. Un colpo e via. Pur in un calcio che scade verso le mestizie di un ordinario business, la Supercoppa Italiana 2025 misura la statura della squadra oggi.

E' un trofeo da riportare nella città dei campioni in carica. Il crocevia saudita indicherà la direzione questo Napoli ha un futuro come fanno credere le 10 vittorie o quello sfiorito fra troppi infortuni, anonima regia del mercato, infortuni e pubblici disaccordi interni? La Supercoppa non è solo fascino e sogno. Chiarisce che Napoli sarà nel 2026"