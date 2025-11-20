Editoriale Corsport: "Rottura e addio Conte? Invece non è successo niente"

vedi letture

"Passata è la tempesta, non si sentiranno parole volare. Il Napoli si normalizza. La normalità non piace, non fa notizia, non dà titoli sui giornali, non eccita i talk show. Si scarica l’elettricità di un’attesa elettrica". Lo scrive sul Corriere dello Sport il giornalista Mimmo Carratelli nel suo editoriale che è una ricostruzione di quanto accaduto nelle ultime ore, negli ultimi giorni.

"Nei sette giorni che hanno sconvolto Napoli, Conte a Torino in licenza di decompressione, si auspicavano il botto, la rottura, le dimissioni di Conte, addirittura Conte deve andarsene, il Napoli non ha gioco, è secondo ma non ha gioco. Panzane e pregiudizi di un mondo di camerille, di un calcio di parole e gioco mediocri, i retroscena fasulli, gli sgub, le antipatie e le simpatie bene orchestrate, le fanfare per gli amici, la gogna per chi non sta nei giri che contano".