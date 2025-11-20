Conte-squadra, Cdm: "Domani ci sarà il confronto dopo Bologna"

vedi letture

Conte e la squadra potrebbero avere un confronto nelle prossime ore con l'Atalanta all'orizzonte. La partita è in programma sabato al Maradona. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: “Domani alla vigilia del match probabilmente dopo lo sfogo di Bologna farà il suo confronto con la squadra e spiegherà che è arrivato il momento di compattarsi e remare tutti nella stessa direzione. Non sono ammessi più vistosi cali di tensione.

D’altro canto, il presidente Aurelio De Laurentiis, con il comunicato su X che ha spento le voci di dimissioni di Conte, ha dato piena fiducia al tecnico che saprà trovare le contromisure. E nonostante le assenze darà spazio all’intera rosa”.