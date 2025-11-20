Conte-squadra, Cdm: "Domani ci sarà il confronto dopo Bologna"
TuttoNapoli.net
Conte e la squadra potrebbero avere un confronto nelle prossime ore con l'Atalanta all'orizzonte. La partita è in programma sabato al Maradona. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: “Domani alla vigilia del match probabilmente dopo lo sfogo di Bologna farà il suo confronto con la squadra e spiegherà che è arrivato il momento di compattarsi e remare tutti nella stessa direzione. Non sono ammessi più vistosi cali di tensione.
D’altro canto, il presidente Aurelio De Laurentiis, con il comunicato su X che ha spento le voci di dimissioni di Conte, ha dato piena fiducia al tecnico che saprà trovare le contromisure. E nonostante le assenze darà spazio all’intera rosa”.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina TuttonapoliLukaku al posto di De Bruyne in Champions? Il regolamento Uefa spiega tutto di Fabio Tarantino
Le più lette
Prossima partita
22 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Atalanta
In primo piano
Pierpaolo MatroneADL: "Io li pago, poi i calciatori vanno in Nazionale e si fanno male! Anguissa dopo Rrahmani..."
Fabio TarantinoUfficialeConte assente a Castel Volturno, SSC Napoli: “Rientra lunedì come programmato”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il terrificante allarme di Conte, l’equivoco da 60 mln, la caccia ai ‘sordi’ che ignorano Antonio e quella ridicola tentazione
Pierpaolo MatroneADL a valanga: "Il Maradona è un cesso! Big incassano 14mln a gara e io 3, per competere serve stadio nuovo!”
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com