Retroscena McTominay: inizio stagione non al top non dipendeva da De Bruyne
Sui quotidiani oggi in edicola si parla di Scott McTominay e della sua prodezza in nazionale. La rete contro la Danimarca vale anche come occasione per tornare a parlare del suo inizio di stagione che non era stato al top. Lo fa ad esempio il Corriere dello Sport oggi in edicola.
"A dispetto dei sospetti sulla convivenza tatticamente complessa con De Bruyne, l’idea dominante è che la prima parte della stagione di McT sia stata orientata da una condizione complessiva non certo brillante e indirizzata dai problemi fisici accusati tra Dimaro e Castel di Sangro. A vederlo con la Scozia, però, si direbbe che il peggio è passato. E il Napoli non aspettava altro".
